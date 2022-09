Tom Brady e Gisele Bundchen verso la rottura? “Vivono separatamente”

SportFair

Dopo Totti e Ilary Blasi, un’altra amatissima coppia del mondo dello sport e della moda, a livello internazionale, sembra essere sulla strada del divorzio.

Secondo la CNN, infatti, Tom Brady e Gisele Bundchen starebbero affrontando una delle crisi più grandi della loro storia d’amore, dal 2009 ad oggi, tanto da vivere separatamente, mentre cercano di sistemare una situazione che molti già classificano come preludio al divorzio.

Fonti vicine alla coppia hanno confermato i problemi nella loro relazione e come la modella abbia cercato di prendere le distanze trasferendosi in Costa Rica, ma sembra che le cose siano ancora allo stesso punto di quando è partita.

Il problema, come ha svelato la stessa Gisele in un’intervista per Elle, è il tempo che Brady ha a disposizione da dedicare alla sua famiglia. La sua decisione di tornare nella NFL pochi giorni dopo aver annunciato il suo ritiro non piace alla modella brasiliana che desidererebbe che suo marito fosse più presente con i figli. Inoltre Gisele ha sacrificato se stessa, mettendo da parte il suo lavoro per dedicarsi alla famiglia e, dunque, adesso, desidererebbe riprendere in mano la sua vita.