Un tifoso lancia in campo una banana dopo il gol del Brasile, Richarlison: “per fortuna non ho visto” | VIDEO

Un brutto episodio si è verificato durante la partita amichevole tra Brasile e Tunisia. Per la cronaca la gara non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto di risultato di 5-1. Il Brasile passa in vantaggio con Raphinha, poi il pareggio di Montassar Talbi. La squadra di Tite dilaga con i gol di Richarlison, Neymar, ancora Raphinha e Pedro.

La gara è salita alla ribalta anche per un gesto spiacevole. Si è verificato un episodio di razzismo da condannare, dopo il gol Richarlison è stata lanciata in campo una banana. Proprio il calciatore del Tottenham è stato durissimo: “ne parlavo con Firmino: penso che Dio non me lo abbia fatto vedere perché non so cosa avrei potuto fare nella foga del momento. Questo “tifoso” deve essere identificato e punito. È una situazione difficile. Vedi cosa è successo con Vinicius di recente e ora questo, all’interno di uno stadio… Questo incidente deve insegnare alla gente a non farlo”.