Tiafoe preso di mira dopo la Laver Cup, lo statunitense senza paura: “non mi scuserò con Federer”

SportFair

E’ terminata ieri la Laver Cup 2022. La squadra del “Resto del Mondo” ha conquistato una storica vittoria, grazie soprattutto a Tiafoe, uomo decisivo.

Il giovane statunitense, però, sta facendo i conti con diverse critiche per il suo atteggiamento in campo nella sfida di venerdì di doppio contro Federer e Nadal. Le critiche non preoccupano però Tiafoe, che non si è detto per nulla dispiaciuto di quanto accaduto e non è intenzionato a scusarsi con Federer.

“Assolutamente no, assolutamente no. Voglio sempre vedere Roger Federer vincere, ma non ho intenzione di scusarmi con lui. Ha molto di cui scusarsi negli ultimi 24 anni in cui ha battuto tutti nel circuito. Quindi no, non mi scuso, ma lo ringrazio per avermi ospitato in questo fantastico evento. Quello che ha fatto per il tennis… Lo ringrazio anche per quello che ha fatto per il tennis. E’ un atto dovuto. Sono molto felice di conoscerlo, felice di chiamarlo amico, felice di chiamarlo collega e gli faccio i migliori auguri per la vita oltre il tennis. Ma non mi scuserò“, queste le parole in conferenza stampa dello statunitense.