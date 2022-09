Tiafoe bersaglio del web: “dovevi far vincere Federer”, insultato e minacciato sui social | VIDEO

L’ultima partita della carriera per Roger Federer è stata amara dal punto di vista del risultato. Uno dei tennisti più forti di sempre ha deciso di ritirarsi dal mondo del tennis, si è conclusa una carriera eccezionale che ha regalato tantissime gioie. Nel match della Laver Cup è andata in scena la gara di doppio in coppia con l’amico e grande rivale Rafael Nadal. Gli avversari sono stati Tiafoe e Sock.

Gli statunitensi hanno vinto con il risultato di 2-1. Il primo set è stato a favore di Nadal e Federer, poi il ribaltone e il successo al super tie-break per Tiafoe e Sock. Il comportanto degli statunitensi ha fatto molto discutere, è stata negata la gioia dell’ultima vittoria a Federer, in una partita senza obiettivi.

Il bersaglio principale è stato Tiafoe, insultato pesantemente sui social. “Dovevi lasciarlo vincere”, “il giocatore più odiato da oggi”, “spero che tu perda ogni partita da qui alla fine della tua carriera”, si legge sui social.

This shit sucks so much, people harrassijg tiafoe for not laying on the ground and dying instead of playing. Stupid, tonight was more about celebration than the result, Roger said it himself and I guarantee he won’t think about it tomorrow (or is even thinking about it now) pic.twitter.com/wcnXG83L2R

— clyff (@oohouchitshot) September 24, 2022