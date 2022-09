Tiafoe gioca una partita surreale: eliminato Nadal agli Us Open, lo statunitense ai quarti

SportFair

Partita surreale di Frances Tiafoe agli Us Open, lo statunitense ha eliminato uno dei principali candidati alla vittoria del torneo: Rafael Nadal. Lo spagnolo è riuscito ad aggrapparsi alla partita anche con un po’ di fortuna, alla lunga Tiofoe ha meritato la vittoria dimostrando una forza fisica impressionante ed una qualità sorprendente. Il numero 3 al mondo ha reagito solo nel secondo set, poi tanta sofferenza.

Il primo set di Tiafoe è da grande giocatore, lo statunitense piazza un break sul 4-3 e chiude 6-4. Il numero 26 Atp prova a gestire anche nel secondo set, ma commette alcuni errori gravissimi e paga con il punteggio di 4-6.

Nel terzo set Tiafoe mette in mostra una forza fisica strepitosa e riesce a fare la differenza al servizio, ancora sul 4-3 il break decisivo a favore dello statunitense per il 6-3. Nel quarto set partenza sprint di Nadal che si porta sull’1-3 con un break, poi Tiafoe decide di salire in cattedra e chiude con uno strepitoso 6-3.