Momenti di terrore per Conceicao: aggredita la famiglia dopo Porto-Brugge, colpiti moglie e uno dei figli

Grande paura per Sergio Conceicao, l’allenatore del Porto. L’avvio di stagione della squadra è stato dai due volti: il percorso in campionato può essere considerato positivo con 15 punti conquistati in 6 partite, mentre in Champions League la situazione è delicata. Il Porto occupa l’ultima posizione del girone con zero punti, la squadra non è riuscita a riscattare il ko all’esordio contro l’Atletico Madrid. In casa è arrivata una sconfitta pesantissima, 0-4 contro il Brugge.

La famiglia di Conceicao è stata vittima di un’aggressione da parte di alcuni tifosi. Al termine del match, la moglie Liliana e i figli di 22 e 7 anni sono stati assaltati da un gruppo di tifosi con lancio di sassi contro la vettura.

Le pietre hanno distrutto i vetri dell’auto e alcuni frammenti avrebbero colpito uno dei figli. E’ quanto riportato da Record. L’allenatore del Porto è rimasto sconvolto dall’episodio, oggi si è presentato comunque al centro sportivo per iniziare i nuovi allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti.