Tai Emery sorprende tutti: la lottatrice MMA vince e… mostra il seno | VIDEO

Scene davvero incredibili dal Bare Knuckle Fighting Championship, dove due atlete di sono sfidate nelle scorse ore. Tai Emery ha lasciato tutti gli spettatori senza parole per aver mostrato il suo seno durante l’esultanza per la vittoria.

Emery ha mandato l’avversaria Rung-Arun Khunchai distesa al primo round con un gancio destro brutale dopo un montante da manuale. La 35enne australiana ha celebrato la sua vittoria saltando sulle corde e alzandosi il top, mostrando il seno alla folla.

E i commentatori della lotta sono rimasti sbalorditi dalla bizzarra scelta di celebrazione di Emery. Il BKFC ha pubblicato il filmato della celebrazione X-rated di Emery sul proprio account Instagram… prima che fosse cancellato frettolosamente.

Emery è un ex calciatrice americana e ha il suo canale OnlyFans. Emery vanta anche oltre 52.000 follower su Instagram. Aveva perso i suoi due incontri MMA amatoriali prima di firmare con il BKFC, ma ha segnato il suo primo incontro da professionista con stile.

Welp, thats one way to celebrate a win. Welcome to BKFC! 🙈👀

“Interesting celebration, haven’t seen that one before” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X

— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) September 3, 2022