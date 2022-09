Swiatek devastante: vince contro Jabeur e conquista gli Us Open

SportFair

Iga Swiatek trionfa agli Us Open. Prestazione quasi perfetta della tennista polacca che ha avuto la meglio di Ons Jabeur. La tunisina non è riuscita a confermare la grande partita disputata in semifinale, nel corso del match ha commesso tanti errori soprattutto nel primo set. La Swiatek ha giocato con una precisione impressionante.

Il primo set è senza storia, Iga Swiatek gioca con una qualità sopra la media e chiude il primo set 6-2. Il secondo set è più equilibrato, si registra la reazione di Jabeur. Si va al tie-break, la polacca sbaglia di meno e trionfa 7-5. La numero uno al mondo si conferma ancora una volta la più forte.