StadiumVuoto: la dura presa di posizione dei tifosi della Juventus, venerdì il CdA per decidere il futuro di Allegri

E’ uno dei periodi più bui in casa Juventus. La sconfitta in campionato contro il Monza ha accentuato una crisi già evidente, la squadra non risponde più agli ordini dell’allenatore Massimiliano Allegri e la sconfitta contro la compagine di Palladino ha confermato la spaccatura tra squadra e tecnico. In particolar modo non è passata inosservata la panchina di Bonucci per scelta tecnica e il fallo di reazione di Di Maria che ha portato all’espulsione. L’argentino ha confermato il nervosismo della partita contro il Benfica, evidenziato dal confronto con Milik sulle sostituzioni di Allegri.

La dirigenza è spaccata sulla decisione da prendere sull’allenatore, da una parte Nedved che spinge per l’esonero e dall’altra Agnelli e Arrivabene ancora intenzionati a dare fiducia al livornese. Per la giornata di venerdì è previsto un CdA e si parlerà ovviamente della posizione di Allegri. Nel frattempo i tifosi bianconeri hanno deciso di uscire alla scoperto.

Sui social bianconeri decolla l’hashtag #StadiumVuoto, lanciato dalla community Live Bianconera: “non vuol dire ‘cacciare x o y’ ma è un appello alla società Juventus di prendere una posizione netta su cosa vuole fare”. Una grande parte dei tifosi sponsorizza Paolo Montero come nuovo allenatore bianconero.