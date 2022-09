Spalletti si presenta con le rose in conferenza stampa: “sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi” | FOTO

SportFair

Il Napoli si prepara a scendere in campo per la prima partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti dovrà vedersela contro una squadra molto insidiosa: il Torino. L’inizio di stagione degli azzurri è stato di altissimo livello, il Napoli si candida ad un ruolo di primo piano in campionato e in Champions League.

La squadra è molto forte, in particolar modo la dirigenza è stata protagonista di un mercato di altissimo livello. Il tecnico Luciano Spalletti ha presentato la partita contro i granata e in conferenza stampa si è presentato con una sorpresa. “Questi fiori sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi”, ha detto e non ha voluto aggiungere altro. Il gesto è stato per ricordare le due ragazze iraniane uccise.