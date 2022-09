La Spagna del basket è campione d’Europa: partita dei sogni contro la Francia e finale da urlo

SportFair

Si è concluso con il botto l’Europeo di Basket 2022. E’ stata una competizione bellissima, si è messa in mostra anche l’Italia di Pozzecco che ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso, gli azzurri si candidano ad un ruolo di altissimo livello per il futuro. Nell’ultimo atto si sono incontrate Spagna e Francia, si sono registrate ottime giocate ma anche qualche errore di troppo nei momenti chiave del match.

L’avvio di partita è di marca della Spagna che gioca un basket molto concreto e piazza il primo break, il primo quarto si è concluso 23-14. Il secondo quarto è equilibrato, si registra la reazione della Francia e si va all’intervallo lungo con la Spagna in vantaggio di +10. La Francia prova a rientrare in partita ed è protagonista di un break importante, la Spagna risponde e allunga ancora. Nel finale non sbaglia più niente e vince meritatamente 88-76. La Spagna è Campione d’Europa. Grande prestazione di Juan Hernangomez per la Spagna, alla Francia non bastano Fornier e Heurtel. Al terzo posto la Germania che ha avuto la meglio della Polonia con il risultato di 82-69.