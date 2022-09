Sorpresa Oliveira nelle FP4 ad Aragon: continua il duello Quartararo-Bagnaia

SportFair

Ultimo appuntamento prima delle qualifiche ufficiali del GP di MotoGp ad Aragon. Si tratta di un appuntamento molto importante per la corsa al titolo, sono due i candidati principali alla vittoria del Mondiale: Bagnaia è in grande spolvero nelle ultrime gare ed è in grado di recuperare ancora terreno. Quartararo è il leader, ma le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti. Periodo altalenante anche per Aleix Espargaro.

Le FP4 hanno fornito nuove indicazioni dopo il miglior tempo di Miller nelle FP3. Il più veloce è stato Oliveira, poi Bezzecchi, Quartararo. In quarta posizione Bagnaia, quinto Bastianini e sesto Espargaro.