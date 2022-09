L’avversario alla ‘Korda’: Sonego vince contro lo statunitense e conquista la semifinale a Metz

SportFair

Lorenzo Sonego si conferma in un ottimo momento di forma, dal punto di vista fisico e tecnico. L’azzurro è un grande protagonista al torneo di Metz, nella sfida dei quarti di finale è riuscito ad avere la meglio di un tennista molto forte come Sebastian Korda. Lo statunitense ha commesso qualche errore di troppo e non è riuscito a rispondere agli attacchi dell’azzurro.

Un doppio 6-4 ha permesso a Sonego di raggiungere la semifinale. L’italiano ha meritato la vittoria, nel corso del match si sono registrati solo due break a favore dell’azzurro sui punteggi di 2-1 e 4-3. Sonego è stato bravissimo anche al servizio e non è stato quasi mai in grossa difficoltà. In semifinale dovrà vedersela contro il vincente tra Rinderknech e Hurkacz.