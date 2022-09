Hurkacz che Sonego! Vince contro il polacco e vola in finale al torneo di Metz

SportFair

E’ un momento straordinario per Lorenzo Sonego, il tennista italiano continua a sorprendere al torneo di Metz. L’azzurro vola in finale in Francia e l’obiettivo è quello di tornare a casa con una grande vittoria. La gara della semifinale contro Hurkacz è stata di altissimo livello, Sonego è riuscito a ribaltare ogni pronostico.

Il primo set è equilibratissimo, non si registra nemmeno un break, si va al tie-break e l’italiano vince 7-5. Il polacco tenta la reazione, ma il risultato non è positivo. Sonego gioca a meraviglia, nel secondo set piazza il break sul 4-3 e chiude 6-4. In finale dovrà vedersela contro il vincente tra Wawrinka e Bublik.