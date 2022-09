Rune ferma Sonego: l’azzurro eliminato agli ottavi a Sofia, il danese vince in rimonta

SportFair

Si interrompe agli ottavi di finale del torneo ATP di Sofia la striscia vincente di Lorenzo Sonego, fresco vincitore del torneo di Metz. Il tennista italiano, numero 45 al mondo, ha affrontato oggi un tosto avversario, il danese Rune, dando vita ad un lungo e combattuto match, terminato solo al terzo set.

Sonego ha portato a casa, seppur con fatica, il primo set, ma il suo avversario, numero 31 al mondo, ha reagito bene, dando vita ad una bella rimonta. Sonego nulla ha potuto contro un ottimo Rune, che si è aggiudicato il match dopo due ore e 19 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-4, 6-3. Il danese sfiderà Ivanshka per un posto in semifinale nel torneo in corso sui campi in cemento della città bulgara.