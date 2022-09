Fenomeno Sofia Raffaeli: oro mondiale al cerchio e alla palla, è nella storia

SportFair

Sofia Raffaeli si conferma di un altro pianeta, l’azzurra si è laureara per due volte Campionessa del Mondo. Prima il grande risultato con il cerchio, poi con la palla. La 18enne marchigiana ha incantato all’Armeec Arena di Sòfia ed è stata straripante. L’azzurra è salita sul gradino più alto del podio con il grande punteggio di di 34.900 (17.600 le difficoltà, 8.650 per l’esecuzione, 8.650 per la parte artistiica).

Prima di oggi mai nessuna individualista italiana aveva vinto in una rassegna iridata, adesso Sofia Raffaeli guarda con grande attenzione alla giornata di domani che prevede nastro e clavette, poi la finale del concorso generale individuale. L’Italia festeggia anche il bronzo di Milena Baldassarri, preceduta dalla tedesca Darja Varfolomeev (34.100).