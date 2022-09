Due italiani in semifinale a Sofia! Sinner batte Vukic in due set

SportFair

Continua col sorriso il percorso di Jannik Sinner al torno ATP di Sofia. Il tennista italiano, numero 10 al mondo, ha staccato il pass per le semifinali del torneo in corso sui campi in cemento della città bulgara.

Sinner ha avuto la meglio su Vukic, numero 144 del ranking ATP, battendolo in soli due set senza difficoltà. L’altoatesino ha trionfato dopo un’ora e 21 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3.

Sinner attende di sapere chi tra Ivanshka e Rune sarà il suo avversario domani per un posto in finale. Con Sinner sono due gli italiani che domani scenderanno in campo a caccia del pass per la finalissima di domenica. Nel pomeriggio, infatti, Musetti ha trionfato volando in semifinale.