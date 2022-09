Sinner non sbaglia, supera Nakashima e conquista gli ottavi. Stop Musetti, ko contro Ivashka

SportFair

E’ stato definito il tabellone degli ottavi di finale degli Us Open e sono due i tennisti italiani ancora in corsa: Berrettini e Sinner. Niente da fare per Lorenzo Musetti, sconfitto ai sedicedimi di finale da Ilya Ivashka. L’azzurro non è riuscito a dimostrare tutto il talento e l’incontro si è concluso sul risultato di 3-1 a favore del bielorusso. Il primo set è di Ivashka con il punteggio di 6-4, poi la reazione di Musetti nel secondo set, infine il crollo nel terzo e quarto set (6-2, 6-3).

Sempre più in grande forma Jannik Sinner che nella notte ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Successo senza grossi problemi contro Nakashima, solo il primo set è stato a favore dello statunitense. L’azzurro domina e chiude 1-3 (6-3, 4-6, 1-6, 2-6). Agli ottavi di finale dovrà vedersela proprio contro Ivashka.