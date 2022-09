SportFair

Sinner avanza senza problemi agli Us Open: il tennista altoatesino, numero 13 del ranking Mondiale, ha vinto questa sera il match contro Eubanks, valido per i 32esimi di finale, in tre set.

Il match è terminato dopo due ore e 27 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6, 6-2. Sinner attende adesso di sapere chi tra Dimitrov e Nakashima sarà il suo prossimo avversario ai 16esimi dello Slam in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York.