Sinner e Alcaraz, due fenomeni in campo: vince lo spagnolo al quinto set, l’azzurro sbaglia un match point

Due fenomeni in campo, una maratona di oltre 5 ore. E’ andata in scena una partita pazzesca nei quarti di finale degli Us Open, si sono affrontati Sinner e Alcaraz, due grandissimi talenti in grado di rappresentare il futuro del tennis. E’ stato eliminato anche l’ultimo italiano rimasto, Sinner saluta la competizione ma a testa altissima. Alcaraz si è confermato un tennista di grandissima qualità e in semifinale dovrà vedersela contro Tiafoe.

La partita contro Sinner è stata equilibrata, l’azzurro ha fallito anche una palla match al quarto set. Partenza sprint dello spagnolo che si porta a casa il primo set con il punteggio di 3-6. Il secondo e il terzo set sono equilibratissimi, Sinner ribalta tutto con due tie-break giocati benissimo. Nel quarto set ha l’occasione di chiudere, ma sbaglia un match point. Alcaraz è lucido e vince 5-7. Nel quinto set lo spagnolo completa l’impresa e chiude 3-6.