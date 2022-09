Shoya Nakajima espulso dopo 10 secondi dall’ingresso in campo: la reazione della mamma | VIDEO

SportFair

Il calciatore Shoya Nakajima è finito sui social per un episodio che non è passato inosservato. Si tratta di un calciatore giapponese centrocampista dell’Antalyaspor. E’ un classe 1994 che nel corso della carriera ha indossato le maglie di Tokyo Verdy, Kataller Toyama, FC Tokyo, Portimonense, Al-Duhail, Porto, Al-Ain e ancora Portimonense. E’ stato anche nel giro della nazionale giapponese.

Il suo nome è salito alla ribalta per un grave errore commesso durante il match tra Antalyaspor e Adana, valido per il campionato turco. Il giapponese è entrato in campo al 58′ in una condizione di svantaggio della sua squadra. Dopo appena 10 secondi il calciatore è stato protagonista in negativo con un’entrata killer sull’avversario, l’arbitro è stato richiamato al Var e l’espulsione è stata inevitabile. La reazione della mamma è diventata virale, la donna è stata ripresa quasi in lacrime, sconvolta dalla follia in campo di Nakajima.