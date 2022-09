Shaun White, sessione di snowboard a caro prezzo: il pacchetto offerto insieme ad un lussuoso hotel è costosissimo

SportFair

Snowboard a cifre… stellari! Shaun White è uno dei massimi esponenti di questa disciplina ed in tantissimi, sicuramente, sarebbero curiosi di fare una sessione col campionissimo.

Tre volte campione alle Olimpiadi, Shaun White è riuscito poi a costruirsi una carriera splendida, grazie alla quale non si è mai fatto mancare nulla e ha vissuto nel lusso. White, adesso, si è alleato con il lussuoso hotel The Caldera House (Wyoming, Stati Uniti). Insieme offrono una giornata di snowboard, insieme a qualcos’altro, per $ 185.000. L’esperienza sarà disponibile a partire da questo inverno ed è così descritta: “la Caldera House x Shaun White Signature Snowboard Experience inizia con un appuntamento privato al Mudroom, l’esclusivo negozio di attrezzatura di Caldera Houe. Un negozio gestito da esperti di abbigliamento da sci ed esperti di tecnologia che forniranno agli ospiti l’attrezzatura adatta alle tue capacità e alle condizioni della neve. Una volta attrezzati, è il momento di scendere in pista con Shaun White per un giorno, oltre a goderti un’esperienza culinaria o una sessione après ski nella lounge Caldera House. L’esperienza è per gruppi fino a 6 persone e può essere personalizzata in base al livello, all’esperienza e agli interessi degli ospiti. Comprende anche gli abbonamenti per il comprensorio sciistico e le camere di lusso nelle enormi sale di Caldera House“.