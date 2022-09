Shakira frequenta Casillas? Iker furioso smentisce i rumors sui social

SportFair

Iker Casillas furioso sui social: l’ex portiere spagnolo ha smentito duramente le recenti voci su una frequentazione con Shakira, da poco separata con l’ex rivale Gerard Piquè.

I rumors si sono scatenati dopo che Casillas ha iniziato a seguire diverse donne famose, single e attraenti sui socia, tra cui anche la cantante colombiana. L’ex portiere del Real Madrid ha iniziato a seguire Shakira dopo che ha annunciato la rottura con Piquè e questa mossa non è passata inosservata.

L’entourage del calciatore in pensione ha negato una presunta relazione tra Shakira e Casillas, con quest’ultimo che si è rivolto ai social media per reagire a quelle voci sempre più forti. “Incredibile… incredibile“, ha scritto Casillas in una storia Instagram. Casillas finalmente risponde alle voci secondo cui ha iniziato a frequentare Shakira