Swiatek contro WTA e ITF: “non capisco il calendario, non so se giocherò le finali della Billie Jean King Cup”

Iga Swiatek contro WTA e ITF. La campionessa polacca di tennis, numero 1 al mondo, ha criticato il calendario tennistico, che recentemente sta scatenando olte critiche.

In un’intervista concessa al quotidiano polacco Gazeta Swiatek si è detta in disaccordo col calendario, criticando la WTA e l’ITF: il problema? La mancanza di una pausa tra le WTA Finals e le finali della Billie Jean King Cup che si disputeranno rispettivamente dal 31 ottobre al 7 novembre, a Dallas, e dall’8 novembre al 13 novembre, a Glasgow.

Swiatek riconosce che è difficile fare quadrare l’intero calendario, ma critica la WTA e l’ITF per questa mancanza di accordo: “non sono contenta del calendario, anche se so che incastrare tutto è complicato. Ma sono arrabbiato perché la WTA e l’ITF non hanno lavorato insieme per facilitare il nostro lavoro. Non capisco il calendario. Non mento se dico che sarò felice di andare lontano nelle WTA Finals, ma il giorno dopo dovrei giocare stanca. Non posso confermare se giocherò o meno con la Polonia nelle finali della Billie Jean King Cup. Mi dispiace“.

“Sono in una posizione in cui posso avere una certa influenza e forse la mia protesta impedirà che ciò accada di nuovo in futuro. L’anno scorso le finali WTA si sono giocate a Guadalajara dal 10 al 17 novembre e le finali della Billie Jean King Cup dall’1 al 6 novembre. La partecipazione di diversi tennisti ai due tornei ha dimostrato che a volte non è una buona scelta“, ha aggiunto.