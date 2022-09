Settebello, che peccato! L’Italia ko in semifinale contro la Croazia, azzurri furiosi per l’arbitraggio

SportFair

Grande delusione per il Settebello, sconfitto in semifinale all’Europeo dalla Croazia. L’Italia ha giocato una grande partita, ma è stata condizionata da alcune decisioni arbitrali nel finale. Il risultato di 10-11 lascia l’amaro in bocca agli azzurri. La squadra di Campagna ha iniziato con grande grinta, la Croazia risponde bene e chiude il primo quarto in vantaggio 2-3.

Il secondo quarto è ancora più equilibrato e il parziale è di 3-3. Ancora grande equilibrio nel terzo quarto con lo stesso risultato del secondo. Anche l’ultimo quarto si è concluso in partità (2-2), ma il punteggio è stato condizionato dalle decisioni arbitrali. A 2′ dal termine una decisione a favore della Croazia porta al rigore: carica su Nicosia, ma i fischietti decidono per un palla sotto del portiere e c’è la rete di Kharkov per l’11-10 definitivo.

“Non ne voglio parlare. Quel rigore è una vergogna. È un’esplusione, era un controfallo contro due. Ha fischiato addirittura un rigore quando era espulsione del croato!”, è la furia del Ct Campagna al termine della partita.