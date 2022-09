Serbia-Italia, Pozzecco viene espulso e scoppia in lacrime | VIDEO

SportFair

E’ in corso una partita bellissima valida per gli Europei di basket, l’Italia sta disputando una gara eccezionale contro un avversario sulla carta superiore come la Serbia. La gara è equilibratissima, gli azzurri sono nettamente in corsa per la vittoria, il distacco alla fine del terzo quarto è di appena 2 punti.

In panchina non ci sarà Gianmarco Pozzecco. L’allenatore dell’Italia è stato espulso dopo un fallo tecnico, è scoppiato in lacrime ed è andato direttamente negli spogliatoi. Pozzecco si conferma un allenatore di grande carattere, la reazione è stata importante anche per dare un segnale agli avversari.