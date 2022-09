Sarà Francia-Spagna la finalissima dell’EuroBasket: Germania ko

SportFair

L’EuroBasket2022 ha adesso le sue finaliste! A Berlino sono andate in scena oggi le due semifinali che hanno decretato le due squadre che si affronteranno domenica per il titolo.

Dopo la netta vittoria della Francia sulla Polonia, asfaltata da Gobert e compagni, è la Spagna di Scariolo a sorridere. Gli iberici hanno superato la Germania in un match combattuto. Se in Francia-Polonia non c’è stata storia, Germania-Spagna ha regalato puro spettacolo in un match in cui le due squadre hanno lottato fino alla fine. La sfida è terminata 91-96, con Schroder miglior marcatore, con 30 punti, seguito dallo spagnolo Brown a quota 29.