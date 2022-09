Sainz sincero alla vigilia del Gp d’Olanda: “quando c’è un errore strategico nelle altre squadre nessuno lo sottolinea”

SportFair

E’ tutto pronto in Olanda per un nuovo appuntamento della Formula 1. Dopo la gara del Belgio, che ha visto Verstappen trionfare dopo una pazzesca rimonta dal 14° posto, i piloti si preparano ad una nuova grande sfida.

La Ferrari vuole essere tra i protagonisti e lottare con la Red Bull, che in Belgio si è dimostrata nettamente superiore: “speriamo di ritornare ai livelli in cui eravamo prima della pausa estiva. Curva 3 è l’unica dove puoi sperimentare, a volte curva 1. Quest’anno arriveremo tutti più preparati dall’anno scorso. Spero di poter vedere curve simili anche altrove in futuro, perché sono divertenti e impegnative. Credo di poter essere più vicino qui alla Red Bull. Spa è stato un perfetto esempio di come un weekend sbagliato possa cambiare le percezioni in Formula 1″, queste le parole di Carlos Sainz alla vigilia nel nuovo round.

“Nervosi per Monza dopo aver visto la Red Bull a Spa? Sì, un po’, sarà comunque un circuito favorevole a loro. Quello che abbiamo visto in Belgio non è lontano dalla gara dell’Austria o del Paul Ricard, quando ho superato una Red Bull anche partendo 20°. Credo che se tornassimo a Spa 10 volte, vincerebbero sempre loro perché hanno un pacchetto migliore per quella pista. Le vittorie però possono arrivare in modi diversi, anche senza avere l’auto più veloce. Monza sarà un weekend incredibile, con il pieno di pubblico e con la possibilità di lottare con una Ferrari competitiva”, ha affermato ancora lo spagnolo.

“Tornare a lottare davanti era uno dei nostri obbiettivi nel 2022 e l’abbiamo raggiunto. Poi, sul modo in cui abbiamo lottato ci sono alcune cose che dobbiamo rivedere per tornare più forti l’anno prossimo. Non si può generalizzare un approccio come cauto o aggressivo. Credo che ogni episodio vada valutato a sé. Nelle altre squadre quando c’è un errore strategico, nessuno da fuori viene a sottolinearlo. In Ferrari questo è più difficile“, ha concluso.