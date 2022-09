Sainz si prende le FP2 a Monza: Verstappen si migliora, poi Leclerc

SportFair

Si sono concluse anche le FP2 del GP d’Italia a Monza, si inizia a fare sul serio. La stagione in Formula 1 è entrata nella fase decisiva, la classifica è guidata da Max Verstappen. Il pilota olandese è reduce da un periodo entusiasmante, gli ultimi successi hanno permesso al campione del Mondo in carica di scappare ancora di più in graduatoria. La Ferrari è chiamata alla reazione, a partire dal gran premio di casa.

La griglia di partenza sarà completamente rivoluzionata dalle penalità: 5 posizioni per Verstappen, 10 per Perez, 15 di Sainz e dal fondo Hamilton. Il giro più veloce delle FP2 è stato realizzato dal ferrarista Sainz, poi Verstappen e Leclerc. Quinto Russell, poi Perez e Hamilton.