Sainz positivo in vista del finale di stagione: “torneremo a lottare per vincere”

La stagione 2022 di Formula 1 non ha particolarmente sorriso alla Ferrari. Il team di Maranello si è dimostrato competitivo, ma ha dovuto fare i conti con problematiche ed imprevisti che non hanno reso possibile lottare per il titolo iridato con la Red Bull e Max Verstappen.

A margine di un evento commerciale, Carlos Sainz ha parlato del finale di stagione, dando alla Ferrari la possibilità di nuove vittorie: “mi vedo capace di lottare per vincere. Nelle ultime gare siamo stati lì a battagliare per le pole e le vittorie anche se le Red Bull sono a un livello incredibile e ci stanno rendendo le cose molto difficili. Ma se riusciamo a migliorare un pochettino la macchina, il passo e troviamo un paio di decimi, torneremo a lottare per vincere, che è l’obiettivo“, ha dichiarato lo spagnolo.