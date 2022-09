Ruud-Alcaraz, la sfida è doppia: la finale Us Open e la possibilità di diventare numero 1

SportFair

Sarà Ruud-Alcaraz la finale al maschile degli Us Open. Il norvegese ha dimostrato una superiorità netta contro Karen Khachanov, la partita non è stata quasi mai in discussione. Il primo set è comunque equilibrato e si conclude al tie-break a favore di Ruud. Il secondo set del norvegese è di altissimo livello, il russo non riesce a rispondere e si conclude 2-6.

Nel terzo set si registra la reazione di Khachanov che riapre la partita con un break sul 6-5 e vince 7-5. Nel quarto set Ruud dimostra una grandissima classe e chiude senza problemi 2-6.

In finale incontrerà Carlos Alcaraz. Prestazione di altissimo livello dello spagnolo che nel complesso ha meritato la vittoria contro Tiafoe. Lo statunitense vince il primo set al tie-break. Poi Alcaraz sale in cattedra e chiude nettamente due set: 6-3, 6-1. Tiafoe riapre la partita con un set di grande coraggio, si va al tie-break e vince ancora lo statunitense. Nel quinto e decisivo set Alcaraz vince 6-3 e conquista l’ultimo atto.

Chi vincerà domenica tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud sarà il 152esimo campione Slam della storia e anche il nuovo numero 1 del mondo.