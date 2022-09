Rosberg ‘massacra’ Binotto: “in F2 lavorano meglio della Ferrari”, la risposta del team principal

SportFair

La Ferrari ha disputato un’altra gara deludente, il GP d’Olanda si è concluso con il trionfo di Max Verstappen. Il monegasco Leclerc è riuscito a limitare i danni e ha chiuso sul gradino più basso del podio, Sainz ha disputato una gara al di sotto delle aspettative. Il gran premio dello spagnolo è stato condizionato dal contatto in avvio con Hamilton, poi il problema ai box e infine la penalità di 5 secondi.

Il team principal Mattia Binotto è sempre più nel mirino delle critiche, anche la gestione dell’ultima gara non è stata considerata all’altezza. L’ex pilota Nico Rosberg ha lanciato bordate nei confronti della Rossa. “In una gara normale non è possibile non trovare le gomme ai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così”, le parole a SKY UK. “Anche le squadre di Formula 2 o di Formula 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo punto, devono davvero iniziare a cambiare”.

“Una delle cose che si dice spesso è che Binotto è un tecnico; quindi, a volte si potrebbe suggerire che sia necessario un team di leadership composto da un tecnico ed uno da un manager aziendale”.

Poi è arrivata la risposta di Binotto: “non cambieremo nessun elemento, questa è una risposta diretta a Nico. La stabilità all’interno di un team è fondamentale, così come la capacità di migliorare gara dopo gara. Sono convinto che abbiamo gli uomini per farlo, non nutro alcun dubbio”.