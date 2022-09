La Roma si ferma ancora, brutto ko contro il Ludogorets. La Fiorentina non è in… Riga, 1-1 in Conference

SportFair

Le prime partite della fase a gironi di Europa e Conference League sono state deludenti per i colori italiani. Continua il momento di difficoltà della Roma, arriva la seconda sconfitta consecutiva. Dopo il ko contro l’Udinese, la squadra di Mourinho non è stata capace di riscattarsi, il Ludogorets ha conquistato tre punti a sorpresa. Deludente anche la prestazione della Fiorentina.

La Roma è scesa in campo contro il Ludogorets nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Mourinho si affida a Dybala e Belotti con Zalewski sull’esterno, la prestazione dell’ex Torino non è stata positiva. La Roma non riesce a concretizzare, i padroni di casa sbloccano il match al 72′ con Cauly. Nel finale la Roma trova il pareggio con Shomurodov, passano due minuti e il Ludogorets trova il nuovo vantaggio con Nonato. Finisce 2-1. Brutto passo falso dei giallorossi.

A sorpresa anche il risultato della Fiorentina in Conference League contro il Riga, la partita si è conclusa sul risultato di 1-1. I viola non riescono a sfondare nel primo tempo, la gara si sblocca al 56′ con Barak. Al 74′ gli ospiti trovano il definitivo 1-1 con Ilic. Prestazione sottotono per la compagine di Italiano.