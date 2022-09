Il ritorno di Sonego: vince contro Bublik a Metz, conquista il terzo titolo Atp e rientra nei 50

SportFair

Finalmente il vero Sonego! Grandissima prestazione del tennista italiano che ha vinto il torneo di Metz. E’ apoteosi italiana in Francia, il 27enne di Torino ha trionfato in finale contro Alexander Bublik. L’italiano si è confermato in un ottimo momento e ha messo alle spalle gli ultimi risultati deludenti. Il tennista russo naturalizzato kazako è rimasto in partita solo nel primo set, nel secondo set ha avuto un atteggiamento discutibile, la partita di Bublik è stata interpretata come esibizione.

Solo il primo set è equilibrato, non si registrano break e Sonego vince con il risultato di 3-7 al tie-break. Nel secondo set non c’è partita, Bublik gioca solo per completare la partita. Si conclude sul risultato di 2-6. Sonego è tornato su buoni livelli, si tratta del terzo titolo Atp per il tennista italiano che rientra anche nei 50. La vittoria più importante sarà quella di confermarsi anche nei prossimi match.