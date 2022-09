Kobe Bryant e la previsione azzeccata: “quando Pau Gasol si ritirerà, il suo numero sarà accanto al mio”, a marza il ritiro del 16 dello spagnolo

Kobe Bryant e Pau Gasol erano legati da una fortissima amicizia. Il cestistaspagnolo è ancora vicinissimo alla famiglia del Black Mamba, tanto da aver dato come secondo nome a sua figlia Gianna, quello della secondogenita di Bryant, porta con lui nell’incidente aereo di Los Angeles.

Il 7 marzo 2023 sarà una data importante per Gasol: il suo 16 verrà ritirato dai Los Angeles Lakers. Sarà la prima volta che un giocatore spagnolo riceve un onore riservato solo alle grandi stelle del firmamento NBA. Un onore che nella franchigia di Los Angeles, campionessa della League 17 volte, vale il doppio perché Sant Boi condividerà il cielo del vecchio Staples Center con leggende come Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal… e Kobe Bryant.

Un momento che era stato previsto proprio dal Black Mamba: “quando Pau si ritirerà, avrà il suo numero accanto al mio… Quei campionati non sarebbero stati vinti senza Pau… Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui farà il suo discorso al centro del campo… Sarà una notte fantastica“, aveva dichiarato qualche anno fa.

Purtroppo, però, Bryant, morto a gennaio 2020, non potrà essere al fianco del suo caro amico in quel giorno speciale, ma gli darà tutto il suo supporto dall’alto.

Kobe: “When Pau retires, he will have his number in the rafters next to mine… I don’t win those championships without Pau… I really look forward to the day when he’s giving his speech at center court… It’s going to be an awesome night.” pic.twitter.com/oIyWLTC8pm

