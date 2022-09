Red Bull e budget cap, la Ferrari durissima: “ci aspettiamo trasparenze e severità dalla FIA”

SportFair

Nella giornata di oggi a Singapore, la prestazione dei piloti in pista a Marina Bay è passata in secondo piano rispetto alla notizia del giorno, il superamento del budget cap della Red Bull.

I team rivali sono furiosi e sperano chel a Fia prenda le giuste misure per le irregolarità del team di Milton Keynes. “Non è più un segreto che alcuni team siano stati sopra i limiti imposti dalla Fia, una in modo molto pesante (la Red Bull; n.d.r.), una in modo forse meno significativo (l’Aston Martin; n.d.r.). È qualcosa di molto grave per la quale ci aspettiamo una gestione e una presa di posizione esemplare da parte della Federazione. Ci fidiamo della Fia, hanno preso posizioni molto forti nelle ultime settimane e quindi ci aspettiamo che su un problema di tale gravità ci siano le massime trasparenza e severità per assicurarsi che tutti corrano nelle stesse condizioni, queste differenze di spesa sono gigantesche“, queste le parole del direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies.

“È innanzitutto importante che la Fia accerti ci sia stato uno sforamento. Una volta stabilito questo, viene definito che queste sono le regole che tutti devono rispettare. Poi viene la fase della penalizzazione che riguarda le implicazioni che ci sono state nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Ma la cosa più importante è stabilire lo sforamento e quali siano le regole con cui si compete. Tutto questo è brutto per i tifosi? È uno dei limiti di questo regolamento, lo sapevamo. È qualcosa cui dobbiamo convivere. Capiamo che per i tifosi non è bello ripensare a un risultato conseguito in passato, ma ancora più importante è che una penalizzazione abbia un valore reale se non per il passato sicuramente per il futuro“, ha concluso.