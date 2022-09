Bocca aperta, baci e abbracci: la dolcissima reazione dei bambini israeliani all’ingresso in campo di Messi | VIDEO

SportFair

Il Psg ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Galtier guida la classifica a punteggio pieno con 6 punti conquistati dopo i successi contro Juventus e Maccabi Haifa. La gara in Israele è stata più difficile del previsto, i francesi sono riusciti a ribaltare il risultato dopo l’iniziale svantaggio.

La squadra è formata da calciatori fortissimi, adesso è anche ben allenata. Dopo l’iniziale vantaggio di Chery, il Psg ha preso in mano la partita: al 37′ è arrivato il pareggio di Messi, l’argentino sale in cattedra anche nel secondo tempo ed è protagonista anche dell’assist per il vantaggio di Mbappé, poi Neymar chiude i conti nel finale.

Proprio il trio delle meraviglie formato da Messi, Mbappé e Naymar è stato autore di una scena che è diventata virale sui social. In particolar modo ha fatto il giro del web la reazione dei bambini israeliani all’ingresso in campo di Messi. L’argentino è stato circondato dai bambini che hanno iniziato a mandargli baci e ad abbracciarlo. Lo stesso trattamento è stato riservato anche a Neymar e Mbappé.