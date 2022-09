Pozzecco presta la sua carta di credito agli azzurri dopo il successo sulla Serbia: “ecco come abbiamo speso i suoi soldi”

SportFair

Domenica pomeriggio l’Italbasket ha compiuto l’impresa: gli azzurri di Pozzecco hanno battuto in rimonta la tosta Serbia agli ottavi di finale dell’EuroBasket, staccando così il pass per i quarti.

Un successo clamoroso, avvenuto senza il ct in panchina, espulso. Nonostante l’espulsione, il Poz è riuscito comunque ad essere tra i protagonisti della serata, entrando comunque a bordo campo per la splendida vittoria dei suoi ragazzi e saltando addosso a Giannis Antetokounmpo nel corridoio del palazzetto per la gioia.

A fine match Pozzecco ha premiato gli azzurri dando loro la sua carta di credito e oggi, alla vigilia della sfida con la Francia, valida per i quarti dell’Europeo, Marco Spissu ha svelato come lui e i suoi compagni hanno speso i soldi del ct e soprattutto quanti ne hanno spesi.

“Siamo andati a mangiare con tutta la squadra, avremo speso 700euro, ma solo ali di pollo e acqua, niente di speciale“, le parole del play sardo in antemprima a Petar Tadic durante l’incontro con i media.