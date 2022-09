Quanti soldi ha guadagnato Sonego con la vittoria a Metz? Bottino interessante per l’italiano

SportFair

Lorenzo Sonego è tornato su ottimi livelli, il tennista italiano è riuscito a conquistare il terzo titolo Atp della carriera. La finale a Metz contro Bublik è stata spettacolare, soprattutto per l’atteggiamento del kazako nel secondo set. Il 27enne di Torino ha riscattato le ultime prestazioni deludenti e si è messo in mostra con un ottimo tennis, la finale non è stata quasi mai in discussione.

Solo il primo set è stato equilibrato, non si registrano break e Sonego vince al tie-break. Nel secondo set la partita si trasforma in esibizione per l’atteggiamento di Bublik che decide di uscire dal match, in particolar modo non è passato inosservato il colpo alla pallina con il manico della racchetta.

Sonego vince in scioltezza e torna su alti livelli, adesso dovrà confermarsi. Quanto ha guadagnato con la vittoria a Metz? La cifra è decisamente interessante, si tratta di 81.310 euro.