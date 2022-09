Quando si gioca la final four della Nations League? Le date e dove verrà disputata

SportFair

L’Italia ha staccato il pass per le Final Four di Nations League, la competizione continua a regalare grande spettacolo. Gli azzurri hanno conquistato tre punti importanti sul campo dell’Ungheria, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol di Raspadori e Dimarco. Gli azzurri hanno chiuso al primo posto un girone molto competitivo, contro squadre del calibro di Inghilterra, Germania e Ungheria.

Le altre due qualificate alle Final Four sono Croazia e Olanda, la quarta uscirà dal testa a testa tra Spagna e Portogallo. Dal 14 al 18 giugno 2023 si svolgeranno le gare della final four. Le quattro qualificate saranno divise in due semifinali che si disputeranno il 14 e 15 giugno, le due perdenti in campo per la finalina terzo posto prevista per il 18 dello stesso mese. La finalissima della Nations League 2022/2023 andrà in scena il 18 giugno 2023. L’evento si disputerà in Olanda con le probabili sedi ad Amsterdam e Rotterdam.