Problemi familiari per Insigne: la dedica del portiere del Toronto | VIDEO

Lorenzo Insigne è stato fermato da problemi personali. Il calciatore ex Napoli non si sta allenando da alcuni giorni e non è sceso in campo nell’ultima partita di MLS del Toronto contro Atlanta. La gara si è conclusa sul risultato di 4-2 e la situazione di classifica per Bernardeschi e compagni è difficile, la qualificazione ai playoff si è allontanata. I due calciatori italiani sono stati protagonisti di un rendimento di altissimo livello e l’assenza dell’ex Napoli è stata pesantissima.

“Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo”, il comunicato del Toronto di qualche giorno fa.

Durante il match, sul risultato di 0-0, il portiere Westberg ha parato un rigore ad Araujo, poi la dedica al compagno Insigne: segno del 24 (il numero di maglia di Insigne), tutta la squadra è al fianco del calciatore italiano in questo momento difficile.