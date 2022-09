Francia nel caos, il presidente Le Graet accusato di molestie sessuali: un altro scandalo alla vigilia del Mondiale

SportFair

Si avvicina sempre di più l’inizio del Mondiale di calcio in Qatar e la competizione si preannuncia bellissima con tante squadre in corsa per vincere il titolo. Non parteciperà l’Italia, gli azzurri non sono stati in grado di qualificarsi e per la seconda volta consecutiva dovranno assistere alla competizione della tv. Una sicura candidata alla vittoria è sicuramente la Francia, si tratta di una squadra molto forte dal punto di vista qualitativo, in più è in grado di fare la differenza sotto l’aspetto fisico.

Il rendimento del gruppo rischia di essere condizionato da alcuni scandali che hanno coinvolto squadra e federazione. Nel dettaglio il ministro dello sport francese ha ordinato l’indagine sulla Federcalcio francese dopo che il suo presidente, Noel Le Graet, è stato accusato di molestie sessuali. Il ministro Amelie Oudea-Castera ha incontrato Le Graet e poi ha annunciato l’apertura delle indagini.

Si tratta di una “missione di controllo” e sarà svolta dall’organismo di ispezione statale responsabile dello sport. L’incontro è andato in scena dopo che la Federazione aveva deciso di intentare una causa per diffamazione contro So Foot, che aveva rivelato che Le Graet avrebbe molestato diverse dipendenti di sesso femminile.