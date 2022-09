Pozzecco scatenato nel post-partita: abbraccia e bacia Antetokounmpo | VIDEO

SportFair

L’Italbasket è stata protagonista di una grandissima impresa nel match degli ottavi di finale dell’Europeo. Gli azzurri hanno superato un avversario fortissimo come la Serbia, una seria candidata della vigilia per la vittoria. Dopo un inizio difficile, la squadra di Pozzecco è salita in cattedra e la seconda parte di gara è stata perfetta.

L’Italia è riuscita a scappare grazie ad una media altissima da tre punti, poi è stata capace di controllare il risultato. Serata particolare per Pozzecco. L’allenatore azzurro è stato espulso dopo un fallo tecnico ed è scoppiato in lacrime. Al termine della partita un altro episodio curioso: Pozzecco ha abbracciato il greco Giannis Antetokounmpo: “i love you”, la frase urlata dall’allenatore. Il giocatore ha ricambiato, ridendo mentre si dirigeva verso il campo per la partita contro la Repubblica Ceca.