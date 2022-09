Pogba sotto scorta a Torino, ma anche in Francia e intanto spuntano le sue deposizioni: “

Il caso Pogba sta facendo ancora parlare. Il calciatore della Juventus è al momento sotto scorta a Torino, così come anche la madre, come riportato da Le Parisien.

Il calciatore francese sarebbe sotto scorta a seguito delle minacce e dai tentativi di esotrsione di alcuni ex amici, a seguito dei quali il fratello Mathias è stato portato in carcere e anche quando si sposta in territorio francese sarebbe scortato dalle autorità.

Ma non finisce qua: Le Monde, infatti, ha pubblicato la deposizione fatta da Pogba agli inquirenti. “Avevo paura. I due ragazzi mi hanno puntato le pistole addosso“, ha raccontato Pogba parlando di quando iol 19 marzo 22 fu portato in un appartamento a Chanteloup-En-Brie, dove gli è stato sequestrato il telefono. “Allora, essendo stato minacciato in quel modo, ho detto loro che avrei pagato. Gridavano: ‘Stai zitto, guarda in basso’. (…) Uno dei due incappucciati parlò all’orecchio di Roushdane. Quando gli incappucciati se ne andarono, Roushdane mi disse che dovevo pagarli, altrimenti eravamo tutti in pericolo“, ha aggiunto Pogba.