Perché Simone Inzaghi non deve essere esonerato: i 5 punti che salvano l’allenatore dell’Inter

SportFair

Non solo la Juventus, anche l’Inter è in grossa difficoltà. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta contro l’Udinese, la partita contro i bianconeri ha messo in evidenza alcuni limiti della squadra. L’inizio di stagione non è stato di certo positivo, in campionato ha conquistato appena 12 punti in 7 partite. La squadra è stata sconfitta per ben tre volte, poi quattro vittorie e nessun pareggio.

In Champions League la situazione si è risollevata, il successo in trasferta contro il Plzen ha permesso ai nerazzurri di salire a tre punti in classifica e rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi dopo il ko all’esordio contro il Bayern Monaco. La posizione dell’allenatore ex Lazio non è tranquilla, ma un ribaltone è al momento da escludere.

Perché Simone Inzaghi non deve essere esonerato