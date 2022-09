Perché Allegri deve essere esonerato e perché la pista Montero è l’unica percorribile

SportFair

Sono in corso valutazioni in casa Juventus, la dirigenza non ha preso ancora una decisione sul futuro di Massimiliano Allegri. Il rendimento dei bianconeri è stato pessimo, in campionato e Champions League. In Serie A la situazione è già delicata con il distacco di 7 punti dalla vetta della classifica, in Champions League la qualificazione è appesa ad un filo dopo le prime due sconfitte contro Psg e Benfica.

La sconfitta contro il Monza con il risultato di 1-0 ha rappresentato il punto più basso degli ultimi anni della Juventus, un avversario all’esordio in massima categoria e reduce da un solo punto in sei partite. La gara contro la compagine di Palladino ha fatto emergere tutti i problemi della squadra, soprattutto dal punto di vista delle motivazioni. L’allenatore Allegri merita l’esonero e il ribaltone è ormai inevitabile. La dirigenza ha deciso di prendersi un po’ di tempo prima di decidere, ma è sempre più tentata dal cambio. Per il sostituto l’unica pista percorribile è quella che porta all’allenatore della Primavera, Paolo Montero. Il tecnico Allegri non ha intenzione di dimettersi e la Juventus non può permettersi di pagare un altro allenatore.

Perché Allegri deve essere esonerato