Pecco, che peccato! Bagnaia cade all’ultimo giro del Gp del Giappone | VIDEO

SportFair

Gp del Giappone dolce-amaro per la Ducati: se da una parte il team di Borgo Panigale è in festa per la splendida vittoria di Jack Miller, davanti a Brad Binder e Jorge Martin, dall’altra è amareggiato per la caduta di Pecco Bagnaia.

Il torinese, partito da lontano, è caduto all’ultimo giro del Gp del Giappone, quando si trovava in nona posizione, alle spalle di Quartararo, proprio dopo un tentativo di superarlo sulla pista di Motegi.

Bagnaia non ha nascosto la sua rabbia, applaudendosi da solo ‘ironicamente’, furioso con se stesso per l’errore commesso, che gli costa qualche punticino in classifica.