La partenza del GP d’Italia: Leclerc si conferma in testa, grande sorpasso di Sainz su Perez | VIDEO

E’ iniziato lo spettacolo del GP d’Italia a Monza, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La griglia di partenza è stata stravolta dalle penalità: 5 per Max Verstappen, 10 per Perez, 15 a Sainz e Hamilton è partito dal fondo. La pole position è stata conquistata da Leclerc, il ferrarista si conferma uno specialista in qualifica e ha conquistato il miglior tempo.

Le ultime gare sono state a favore di Max Verstappen, l’olandese si è confermato in grande forma ed è scappato in classifica. La partenza non ha regalato grossi scossoni. Leclerc è riuscito a mantenere la prima posizione su Russell. In terza posizione Ricciardo, quarto il leader del Mondiale Verstappen. Grande sorpasso di Sainz su Perez. Poi Verstappen sorpassa prima Ricciardo e poi Russell.