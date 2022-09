Partenza a razzo di Bagnaia e tante cadute: il gran premio di San Marino inizia con il botto | VIDEO

SportFair

E’ iniziato il gran premio di Misano, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La stagione è entrata nella fase decisiva e sono tre i piloti in corsa per il titolo: Quartararo, Bagnaia e Aleix Espargaro. Le ultime gare sono state a favore del pilota italiano della Ducati, un po’ in difficoltà il francese.

La partenza a Misano ha regalato tanti colpi di scena. Miller si conferma in testa, poi Bastianini e partenza a razzo di Bagnaia che si ritrova in terza posizione. Poi incidente a tre con Zarco, Pirro e Pol Espargaro. Nei primi giri subito due colpi di scena: le cadute anche di Miller e Bezzecchi. La classifica provvisoria è: Bagnaia, Vinales e Bastianini, quinto Quartararo e sesto Espargaro.