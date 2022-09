Red Bull, sforato il budget cap? Horner per nulla preoccupato: “tranquilli per quello che abbiamo fatto”

SportFair

Risveglio non troppo sereno, a Singapore, per la Red Bull. Nel paddock, infatti, circolano voci secondo le quali il team di Milton Keynes avrebbe sforato il budget cap durante la stagione 2021 e si attende la pubblicazione del report della FIA per dei chiarimenti

La Red Bull rischia una sanzione doppia, sia finanziaria che sportiva, anche se la lista delle penalità in questi casi non è ancora chiara. Intervistato da Sky, Christian Horner non è apparso affatto preoccupato per la situazione: “se ascolto ogni voce non andrei mai a dormire, bisogna ricordare che le voci sono assolutamente questo, noi ci occupiamo di fatti. Il tetto ai costi è al primo anno ed è stato emesso a marzo, è il primo anno di regolamento e la FIA sta lavorando a questo processo e settimana prossima sarà pubblicato il risultato delle indagini e noi siamo tranquilli per quello che abbiamo fatto“, ha affermato il team principal Red Bull.

“Quando ci sono dei regolameti nuovi ci sono problemi di questo tipo ci sono un paio di cose che avrebbero dovuto essere fuori dal tetto che invece noi abbiamo riportato, queste cose ovviamente devono essere presentate all’interno di questo regolamento finanziario. Noi siamo un bersaglio facile sul quale puntare il dito, sarà interessante vedere quando i certificati saranno presentati. La mia aspettativa è che quello che abbiamo presentato sia confermato come valido, non ho alcun motivo per non credere che sia il contrario, siamo all’interno di questo processo, ci sono state varie discussioni con la FIA, interpretazioni e chiarimenti e inchieste della FIA perchè bisogna ricordare che sono regolamenti nuovi. I regolamenti sono complicati e ci sono cse che sono cose che sono dentro il cap e altre cose che sono fuori, questo è il primo anno di questo regolamento e la FIA sta cercando di mettersi al passo. Ci sono costruzioni diverse, compagnie diverse che collaborano con i team, ma io sono fiducioso di quello che abbiamo presentato e vedremo l’esito nelle prossime settimane”, ha concluso Horner.